Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti 113.bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 113.bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti 113.bölüm bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde Asil'den aldığı delillerle Işıl'ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer. Heyecan dolu anların yaşandığı diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki Kızılcık Şerbeti 113.bölümde neler olacak? İşte, Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde Nilay’dan öğrendikleriyle Asil’in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa’nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay’ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 113.bölüm izle ekranı ve Kızılcık Şerbeti bölüm özeti

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 113.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Asil’den aldığı delillerle Işıl’ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.

          Nilay’dan öğrendikleriyle Asil’in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa’nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay’ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır.

          Nursema ve Firaz’ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir.

          Ömer’in yaptığı düşünülen trafik kazasını araştırmaya girişen Kıvılcım, Asil’in de yardımıyla gerçeğe ulaştığında Ömer hürriyetine kavuşur. Asil’den aldığı delillerle Işıl’ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ İZLE EKRANI

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 113. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 113. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 askerimizin naaşları Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı! Şehitlerimizi uğurluyoruz
        20 askerimizin naaşları Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı! Şehitlerimizi uğurluyoruz
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Netanyahu af istemeyecek
        Netanyahu af istemeyecek
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Habertürk Anasayfa