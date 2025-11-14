Kızılcık Şerbeti izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 113.bölüm tamamı full izle
Kızılcık Şerbeti 113.bölüm bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde Asil'den aldığı delillerle Işıl'ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.
Yeni bölümde Nilay'dan öğrendikleriyle Asil'in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa'nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay'ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır.
KIZILCIK ŞERBETİ 113.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Asil’den aldığı delillerle Işıl’ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.
Nilay’dan öğrendikleriyle Asil’in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa’nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay’ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır.
Nursema ve Firaz’ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir.
Ömer’in yaptığı düşünülen trafik kazasını araştırmaya girişen Kıvılcım, Asil’in de yardımıyla gerçeğe ulaştığında Ömer hürriyetine kavuşur. Asil’den aldığı delillerle Işıl’ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.
KIZILCIK ŞERBETİ İZLE EKRANI
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 113. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
