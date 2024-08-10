Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Manavgat Kültür Günleri'nde seyirciyle buluştu

Sibel Taşçıoğlu ile Ceren Yalazoğlu Karakoç, Manavgatlılarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Taşçıoğlu; "Manavgat Belediyesi'nin kültür günlerinde burada olmaktan çok mutlu olduk. Harika bir söyleşi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Ceren Yalazoğlu Karakoç ise çok güzel bir kalabalık olduğunu söyleyerek, kültür günlerine davet edildikleri için teşekkür etti.