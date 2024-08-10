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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Manavgat Kültür Günleri'nde seyirciyle buluştu - Magazin haberleri

        Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Manavgat Kültür Günleri'nde seyirciyle buluştu

        Antalya'da Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Günleri kapsamında, SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları; Sibel Taşçıoğlu ile Ceren Yalazoğlu Karakoç seyirciyle buluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:16
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          SHOW TV'nin izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile 'Nursema' karaterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, Antalya'da Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Günleri'nde Manavgatlılar ile bir araya geldi. Ünlü oyuncular, sinema ve televizyon dünyasından ilginç anekdotlar ve deneyimlerini paylaştı.

        • 2

          Manavgat Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ile çok sayıda vatandaş katıldı.
          Söyleşi, katılımcılara hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir deneyim sundu. Sanatçıların kariyer yolculukları, performansları ve projeleri hakkında verdikleri bilgiler, salondaki dinleyiciler tarafından dikkatle dinlendi.

        • 3

          Dr. Niyazi Nefi Kara, etkinliğin sonunda Sibel Taşçıoğlu ile Ceren Yalazoğlu Karakoç'a, Manavgat'ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek çiçek takdiminde bulundu.

        • 4

          Sibel Taşçıoğlu ile Ceren Yalazoğlu Karakoç, Manavgatlılarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Taşçıoğlu; "Manavgat Belediyesi'nin kültür günlerinde burada olmaktan çok mutlu olduk. Harika bir söyleşi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Ceren Yalazoğlu Karakoç ise çok güzel bir kalabalık olduğunu söyleyerek, kültür günlerine davet edildikleri için teşekkür etti.

        • 5

          Dr. Niyazi Nefi Kara, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Manavgat'ın kültürel yaşamını zenginleştirmek ve sanatçılarla halkı buluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinliklerin süreceğini ifade etti. Ayrıca, kültürel etkinliklerin, toplumsal bağları güçlendirdiğini ve şehirlerin sosyal hayatına katkı sağladığını vurguladı.

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