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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam "Dalya" diyecek

        'Kızılcık Şerbeti', bu akşam "Dalya" diyecek

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam 'Dalya' diyerek bir büyük başarının altına daha imza atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:08
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        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Dalya' günü
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yayınlanacak 100'üncü bölümüyle "Dalya" diyecek.

        Yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nde başrolleri; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaşıyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak olan 100'üncü bölümünden merak dolu ikinci tanıtımı yayınlandı.

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        Defne’nin, Fatih’e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa’ya bu durumu bir türlü açıklayamaz. Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar.

        Beril tarafından kaçırılan Sönmez’i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril’in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar ancak Beril canına kıymıştır.

        Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir.

        Mustafa’nın evdeki herkese ama özellikle Nilay’a kötü davranması sonunda Nilay’ın canına tak eder. Artık o da alttan almayacaktır.

        Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun ortaya çıkması Işıl’ın canını sıkar. Leo hiç de iyi niyetlerle gelmemiştir.

        Bir taraftan evde Nursema ile uğraşan Işıl için halledilmesi gereken bir durum daha oluşmuştur. Onun konuşmalarını duyan Nilay’ın bunları Nursema’ya yetiştirmesi ise büyük olayların habercisi gibidir.

        Toplumun ortak paydası
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        #kızılcık şerbeti
        #Barış Kılıç
        #Ahmet Mümtaz Taylan
        #Evrim Alasya

        BURÇLAR

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