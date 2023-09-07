Kızılcık Şerbeti başlıyor! Evrim Alasya setten paylaşım yaptı!

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanında Kıvılcım ve Ömer'in hayatta olduğu fakat Doğa'nın bir bebeğini kaybettiği görüldü. Yeni sezonun başlangıç tarihi henüz netleşmemiş olsa da çekimler son hız devam ediyor.