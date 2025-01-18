Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 84. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Ece Ertem’in canlandırdığı Işıl karakteri dikkati çekti. Abdullah’ın yeni aldığı bir butik otel için müdürlük başvurusu yapan Işıl, yeni hikayelerin sinyalini verdi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 84. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.