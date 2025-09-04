Kızılcık Şerbeti 4. sezon 1. bölüm tarihi belli oldu! Yeni sezondan ilk fragman yayınlandı
Show TV'nin başarılı dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla geri dönüyor. Ağustos ayında başlayan 4. sezon çekimlerinden sonra yeni bölümden ilk tanıtım yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
- 1
Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 23 Ağustos'ta başlayan çekimler sonrasında merakla beklenen yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti ilk bölüm ne zaman? İşte, detaylar...
- 2
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla Show TV’de ekranlara dönecek.
- 3
İLK BÖLÜMDEN YENİ BİR TANITIM YAYINLANDI
Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 4
YENİ FRAGMANDA NELER OLDU?
Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor.
- 5
Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor.
- 6
Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor.
-
- 7
Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke ediyor.
- 8
Firaz’ın “Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim” sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırıyor.
- 9
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.
Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.
Ünal evde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.
Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur.
Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz. Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.
-