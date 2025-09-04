Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 4. sezon 1. bölüm tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, fragman yayınlandı mı?

        Kızılcık Şerbeti 4. sezon 1. bölüm tarihi belli oldu! Yeni sezondan ilk fragman yayınlandı

        Show TV'nin başarılı dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla geri dönüyor. Ağustos ayında başlayan 4. sezon çekimlerinden sonra yeni bölümden ilk tanıtım yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:35 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 23 Ağustos'ta başlayan çekimler sonrasında merakla beklenen yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti ilk bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

          Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla Show TV’de ekranlara dönecek.

        • 3

          İLK BÖLÜMDEN YENİ BİR TANITIM YAYINLANDI

          Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YENİ FRAGMANDA NELER OLDU?

          Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor.

        • 5

          Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor.

        • 6

          Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor.

        • 7

          Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke ediyor.

        • 8

          Firaz’ın “Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim” sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırıyor.

        • 9

          KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

          Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.

          Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

          Ünal evde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.

          Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur.

          Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz. Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Habertürk Anasayfa