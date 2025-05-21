SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in başı talihsizliklerden kurtulmuyor. Ünlü oyuncu; ev, set ve hastane arasında mekik dokuyor

Kornea yırtılması, kanlanma ve görme kaybına neden olan çok ciddi bir yaralanmadır. Görme kaybını önlemek için derhal tıbbi müdahale gerektirir.

"ÜZÜNTÜDEN SAÇKIRAN VE SEDEF OLDUM"

Daha önce de saçkıran olan ve peruk takmak zorunda kalan Feyza Civelek; "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden, sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu" açıklamasını yapmıştı.