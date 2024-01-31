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Kızılcık yalnızca eylül ve ekim aylarında taze olarak tüketilmektedir. Dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılır. Zeytin büyüklüğünde olan kızılcık mayhoş bir tada sahiptir. Meyvenin ekşi tadı kimileri tarafından beğenilmesi de sağlığa oldukça faydalıdır. Kızılcık faydaları ve zararları nelerdir? Kızılcık faydaları cinsellik yönünden nedir? Kızılcık nasıl tüketilir? Kızılcık faydaları İbrahim Saraçoğlu. Kızılcık şeker hastalığına iyi gelir mi? Hamilelikte kızılcık tüketilir mi? İşte, merak edilen detaylar.

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Kızılcık Faydaları

Asırlar öncesine ait tarihi meyvelerden biri olan kızılcık Doğu Avrupa, Anadolu ve Asya kültürüne aittir. Kızılcık bitkisi Yunanistan, Sırbistan, Moldova, Bulgaristan, Hırvatistan ve Türkiye’de yetişmektedir. Kızılcık meyvesinin sayısız faydaları bulunmaktadır. İşte, kızılcığın faydaları:

Yüksek tansiyonu önler; kan basıncını dengeler. Bu sebeple de kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme süresini azaltır.

Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Bağışıklık sistemini destekler; vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Vücuttaki toksinlerin dışarıya atılımını kolaylaştırır.

İçeriğinde yer alan melatonin hormonu sayesinde uykusuzluk probleminin önüne geçer; uyku düzenini sağlar.

İçeriğinde bulunan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller.

İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde etkindir.

Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.

Bazı araştırmalara göre kızılcık mide kanseri ve ülser riskini azaltabilir.

Sindirim için de yararlıdır.

İçeriğinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde cildi güzelleştirir. Yaşlanma etkilerini minimuma indirir.

Böbrek taşı oluşumunu engeller. Öyle ki böbrek taşlarını düşürmek için kızılcık suyu tüketilmesi önerilmektedir.

Cinsel gücü arttırdığı söylenmektedir.

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Kızılcık Zararları

Ölçülü tüketimi alerjisi olmayan bireyler için çoğunlukla güvenlidir.

Aşırı tüketimi ishal ve mide rahatsızlığına sebebiyet verebilir.

Oksalattan zengin olduğu için böbrek taşı oluşturmaya yatkın kişilerde böbrek taşı riskini artırabilir.

İçerdiği salisilik asit nedeniyle aspirin ile etkileşime girebilir. Aspirin kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Kızılcık Faydaları Cinsellik

Kızılcık cinsellik açısından oldukça faydalı bir besindir. Afrodizyak etkisi sebebiyle cinsel gücü artırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde yaşanması olası pek çok cinsel problemin önüne geçtiği bilinmektedir.

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Kızılcık Nasıl Tüketilir?

Kızılcık tüketim konusunda birçok alternatife sahiptir. Gerisi tamamen sizin damak zevkinizi kalıyor. Kızılcığın farklı tüketim yöntemleri şunlardır:

Direkt taze olarak tüketilebilir. Yıkandıktan sonra bir kâse ya da kapta yemek, vitamin ve antioksidan alımını artırabilir.

Kızılcıklar, meyve suyu olarak ya da diğer meyve sularına eklenerek tüketilebilir.

Kızılcıkları yoğurtla karıştırarak tüketmek hem lezzetli bir atıştırmalık hem de probiyotik yoğurdun faydalarını bir araya getirebilir.

Yeşil salataların ya da meyve salatalarının içine eklenebilir.

Tatlı bir lezzet elde etmek adına reçel ya da marmelat haline getirilerek de tüketilebilmektedir.

Kızılcıklar kurutularak atıştırmalık olarak kullanılabilir. Kurutulmuş kızılcıklar, gün içinde enerji seviyelerine yardımcı olabilir.

Kızılcıklar dondurularak ya da dondurulmuş olarak satın alınarak yaz aylarında dondurma ya da meyve suyu malzemesi olarak kullanılabilir.

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Kızılcık Faydaları İbrahim Saraçoğlu

İbrahim Saraçoğlu’na göre, kızılcık suyunun özellikle yüksek tansiyon hastaları tarafından tüketilmesi önermektedir. Kızılcık suyu, ödem atımına yardımcı olur, kan şekerini düzenler, böbreklerdeki taşları düşürür.

Ayrıca Saraçoğlu, kızılcık yaprağı çayının da faydaları hakkında bilgi veriyor. Kızılcık yaprağı çayı; ülser, gastrit, ishal ve bağırsak enfeksiyonları gibi problemlere iyi gelir ve bağırsakları düzenler. Saraçoğlu, Kızılcık reçelinin de oldukça yararlı olduğunu belirtiyor. Kızılcık reçeli, özellikle soğuk kış günlerinde tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kızılcık Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

Kızılcığın içeriğinde yer alan maddeler sayesinde şeker hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Araştırmalar sonucunda kızılcığın şeker hastalarının şikâyetlerini azalttığı bulgularına erişilmiştir. Düşük şeker oranı bulunmasından dolayı şeker hastalığına sahip kişiler güvenle tüketebilir. Ancak şeker hastaları kızılcıktan elde edilen ürünleri tüketirken ürünlerin ilave rafine şeker içermemesine dikkat etmelidir.

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Hamilelikte Kızılcık Tüketilir Mi?

Anne adayları hamilelik sürecinde tükettiği besinler konusunda hassasiyetle yaklaşmaktadır. Hem bebeğin sağlığı hem de kendi sağlığı için yararlı besinler tüketilmelidir. Hamilelikte kızılcık tüketilir mi, sorusu da en merak edilen soruların başında yer almaktadır.

Kızılcık hem sodyum hem de potasyum içermektedir. Aynı zamanda mineraller, kalsiyum, bakır ve demir bakımından oldukça yüksek olan bir meyve çeşididir. Hamilelikte tüketimi anne adayı için herhangi bir problem teşkil etmemektedir, aksine hem bebek hem de anne açısından oldukça faydalıdır. Kızılcık meyvesi anne adaylarının diş ve cilt sorunlarına da faydalı olmaktadır. Hamilelik döneminde ilaç kullanmak zararlı olduğu için üst solunum yolu rahatsızlıklarında tamamen doğal bir C vitamini kaynağı olan kızılcık meyvesi tüketilebilir. Melatonin içeriği ile hamilelik döneminde yaşanabilecek uyku sorunlarını da çözüm getirmektedir. Kısacası kızılcık meyvesi hamilelikte düzenli olarak tüketilmesi gereken sağlıklı ve faydalı bir meyvedir.

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