O ilimizde ilk kez fotoğraflandı! "Kolay bir çalışma değil"

Türkiye'de nadir görülen, daha önce yapılan çalışmalarda sadece Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi güney illerde fotoğraflanarak kayıt altına alınan kızılca kuyrukkakan, Mardin 'de ilk kez fotoğraflandı.

"KOLAY BİR ÇALIŞMA DEĞİL"

DHA'nın haberine göre çalışmaların Mardin ve Diyarbakır için öncü olduğunu ifade eden Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bunları yakalamak, fotoğraflarını çekmek öyle kolay bir çalışma değil. Ben fotoğrafları inceledim, fotoğraflar değerli.

Kızılca kuyrukkakan, bize de bölge hakkında, burada yaşayan türler hakkında fikir verir. Bunların bulunduğu mekanlar, özellikle kayalık, nadide yerlerdir ve ülkemizde böyle yerler var. Diyarbakır'da ve Mardin'de bu kuş türünün varlığı tespit edilmiş ancak fotoğraflanamamıştı. Mardin'de de ilk kez fotoğraflandı.

Diyarbakır için henüz bir fotoğraflı tespit yok. Önümüzdeki dönemlerde olmasını ümit ediyoruz. Mardin'de ilk kez çekilen bu fotoğraflar ise hem Diyarbakır hem de Mardin için önemli bir katkı oldu. Mardin'de yapılan çalışmalar çok az. Nadide türler için, Mardin bölgesinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu fotoğraflar orada ne kadar nadide türlerin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öncü çalışmalardır. Mardin habitatı hakkında orada avlanan eklem bacaklı dediğimiz türler hakkında bize fikir verir. Kuşlar zengin ise o bölgede farklı avlanan türler vardır anlamı gelir" dedi.