Kızılay'dan Patnos'ta ihtiyaç sahiplerine yardım - AĞRI

AA

Patnos Kızılay Şube Başkanı Mehmet Nasır Açık, yaklaşık 60 gündür pandemiden dolayı ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yardım yaptıklarını söyledi.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dört günde de ailelere gıda kolisi, giyim yardımlarında bulunduklarını ifade eden Açık, "Bizlere yardımlarını esirgemeyen İlçe Kaymakamı Enver Özderin'e, Vefa grubuna ve gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.