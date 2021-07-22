AA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sel nedeniyle su hatlarının zarar gördüğü Artvin'in Arhavi ilçesinde Kızılay'ın her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını kaydetti.

Çataklı, Twitter hesabından Arhavi'deki sele ilişkin açıklamada bulundu.

Arhavi’de su hatlarının ciddi şekilde zarar gördüğü için her mahallede tırlarla içme suyunun Kızılay tarafından sağlanacağını belirten Çataklı, "Ayrıca İller Bankası tarafından mahallelere tankerlerle kullanma amaçlı su dağıtılacaktır. Hemşehrilerimizin dikkatine duyurulur." ifadelerini kullandı.