        Haberler Yaşam Kızıl tilkileri kamelyada besliyorlar

        Kızıl tilkileri kamelyada besliyorlar

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayvanları yaşam alanlarında sıkça görülmeye başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:19
        İnsanlardan kaçmıyor! Kamelyada besliyorlar
        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımlı ilçede, bozayı, kurt, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanı üreme ve barınma imkanı buluyor.

        İlçenin Tepe Mahallesi arkameşe bölgesindeki TOKİ konutlarını akşamları ziyaret eden kızıl tilkiler, mahalle sakinleri tarafından besleniyor.

        Akşam saatlerinde mahalledeki kamelyada soba yakıp çay içen vatandaşları, kızıl tilkiler ziyaret ediyor.

        Kamelyanın içine kadar giren kızıl tilki, mahalleli tarafından ekmek ve bisküvi verilerek besleniyor. İnsanlardan kaçmayan tilki, karnını doyurduktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

        Mahalle sakinlerinden Bülent Koç AA muhabirine, aç kalan tilkilerin kamelyanın içine girdiğini belirterek, "İlk baharda yavru olan kızıl tilkilere bisküvi falan vererek alıştırdık. Şimdi tilkiler aç kaldıklarında buraya gelip içeri giriyorlar biz de besliyoruz, sonra kaçıp gidiyorlar" dedi.

