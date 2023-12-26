Kızıl Goncalar dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alan dizinin başrollerini ise Özgü Namal ile Özcan Deniz paylaşıyor. Senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay’ın oturuyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekiliyor? İşte, FOX TV Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu ve karakterleri...