Öte yandan kadınların çalışması konusunda Şûra toplanmış, gizemli dostlarınca da tehdit edilen Sadi tüm gücüyle bu kararı boşa çıkarmaya niyet etmiştir. Cüneyd kalpleri kazanacağı bir çözüm bulmuş olsa da Müyesser’in son hamlesi Meryem’i ve kadınları köşeye sıkıştırır. Şimdi Meryem, kadınların kaderi için Levent ile evliliğinin geleceğine dair bir karar vermek zorundadır.

Levent’in gizli düşmana karşı sabırlı ve dikkatli olması konusunda uyardığı Cüneyd babasına karşı son görevini ifa ederken Vahid’in tekkede gömülecek olması tarikatı huzursuz etmiştir. Bu huzursuzluğu dindirip Cüneyd’i rahatlatmak Vahid’in en büyük kurbanlarına düşer.