Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Now TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu?
Now TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar yeni bölüm için bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizi, son olarak 33. Bölümüyle ekrana geldi. Dram türündeki yapım, yılbaşı nedeniyle iki hafta yayınlanmadı. Bugün yayın günü olması nedeniyle ''Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak Now TV yayın akışı mercek altına alındı. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Kızıl Goncalar 34. bölüm tarihi hakkında detaylar…
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Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Now TV'nin her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizi, iki haftadır ekranlara gelmiyor. Bu sebeple Kızıl Goncalar'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı tatili sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlarken ‘’Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları yanıt arıyor. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 13 Ocak 2025 Now TV yayın akışı...
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KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
13 Ocak 2025 Now TV yayın akışına göre Kızıl Goncalar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, dizi saatinde Bihter filmi izleyici karşısına çıkacak.
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KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kızıl Goncalar 34. bölüm tarihi belli oldu.
Kızıl Goncalar yeni bölümü ile 20 Ocak 2025 Pazartesi akşamı saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak.
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KIZIL GONCALAR 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep, Sadi'yi yakalamayı başarmış, Cüneyd'le konuşmaya karar vermiştir. Ancak durumu anlayan Sadi ipleri yeniden ele alıp Zeynep'i en büyük korkusuyla yüzleştirerek durdurur.
Cüneyd'in gerçeği duyduğu an kendini düşünmeden tehlikeye atacağına ikna olan Zeynep içi kan ağlasa da Sadi ile beraber hareket etmek zorunda kalır.
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Öte yandan kadınların çalışması konusunda Şûra toplanmış, gizemli dostlarınca da tehdit edilen Sadi tüm gücüyle bu kararı boşa çıkarmaya niyet etmiştir. Cüneyd kalpleri kazanacağı bir çözüm bulmuş olsa da Müyesser’in son hamlesi Meryem’i ve kadınları köşeye sıkıştırır. Şimdi Meryem, kadınların kaderi için Levent ile evliliğinin geleceğine dair bir karar vermek zorundadır.
Levent’in gizli düşmana karşı sabırlı ve dikkatli olması konusunda uyardığı Cüneyd babasına karşı son görevini ifa ederken Vahid’in tekkede gömülecek olması tarikatı huzursuz etmiştir. Bu huzursuzluğu dindirip Cüneyd’i rahatlatmak Vahid’in en büyük kurbanlarına düşer.
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Cüneyd sır sakladığını sezdiği Zeynep’in peşine düşerken onun aksine yaklaşan tehlikeyi fark etmeyen Levent, Meryem’in fedakarlığıyla darmadağın olacaktır.
Meryem’in hamlesinden sonra onun dibinde biten Naim, Levent’in de ipleri koparmayı göze almasına sebep olurken Cüneyd, Zeynep ve Sadi’nin işbirliğinden haberdar olur. Sonunda tarikatı ikiye bölecek kadar büyük bir kavganın fitili ateşlenmiştir. Ancak karşı karşıya gelen Cüneyd ve Zeynep arasında her zamanki gibi görünenden daha fazlası vardır.
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13 OCAK 2025 NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Bihter
00.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
05.30 Memet Özer İle Mutfakta
06.00 Şahane Hayatım
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