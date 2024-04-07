Kızı Kurt Cobain'i andı: Keşke babamı tanıyabilseydim
Bundan 30 yıl önce intihar ederek hayata veda eden rock müziğin ünlü ismi Kurt Cobain'i kızı Frances Bean Cobain, dokunaklı bir mesajla babasını andı: Keşke sesinin ritmini, kahvesini ne kadar sevdiğini ya da bir uyku öncesi masalından sonra uyuyup kalmanın nasıl bir his olduğunu bilseydim
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Nirvana grubunun adını rock müzik tarihine kazıtan solisti Kurt Cobain, henüz 27 yaşındayken intihar ederek hayatını kaybettiğinde kızı Frances Bean Cobain sadece 20 aylıktı.
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BABASINI HİÇ TANIMADI
Kurt Cobain ile şarkıcı Courtney Love'ın şimdi 31 yaşında olan kızı Frances Bean Cobain, 1994'te hayatını kaybeden, hiç tanımadığı babasını, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde andı.
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Instagram sayfasında dokunaklı bir mesaj paylaşan Frances Bean Cobain; "Son 30 yılda kayıpla ilgili fikirlerim sürekli bir dönüşüm halindeydi. Kendimi bilmeye başladığımdan beri yas tutarak öğrendiğim en büyük ders, bunun bir amaca hizmet ettiğidir. Yaşam -ölüm, acı - sevinç, yin - yang ikiliğinin yan yana olması gerekir. Yoksa bunların hiçbirinin bir anlamı kalmaz. Keşke babamı tanıyabilseydim. Keşke sesinin ritmini, kahvesini ne kadar sevdiğini ya da bir uyku öncesi masalından sonra uyuyup kalmanın nasıl bir his olduğunu bilseydim" diye yazdı.
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Frances'in şu sözleri dikkat çekti: Bana ancak birini kaybetmenin kanlı - canlı deneyimiyle elde edilebilecek bir ölüm dersi hediye etti. Bu, kendimizi ve etrafımızdakileri şefkatle, açıklıkla, zarafetle sevdiğimizde, buradaki zamanımızın doğası gereği daha anlamlı hale geldiğini kesin olarak bilmenin bir armağanıdır.
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"SÖZÜNÜ TUTTU"
Frances Bean Cobain, mesajını şu sözlerle bitirdi: Kurt, ben doğmadan önce bana bir mektup yazmış. Son satırında şöyle yazıyor; "Nereye gidersen git, ben nereye gidersem gideyim, her zaman seninle olacağım." O, bu sözünü tuttu. Çünkü pek çok şekilde vardı. İster bir şarkı dinleyerek ister paylaştığımız eller aracılığıyla olsun, o anlarda babamla biraz vakit geçirebiliyorum ve o kendini aşkın hissediyor."
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"YAŞASAYDI BİR BABAM OLURDU"
Frances Bean Cobain, 2015 yılında Rolling Stone’a verdiği röportajda; “Kurt, sanatını feda etmesi gereken bir noktaya geldi. Çünkü dünya ondan bunu talep etti. Bence bu, artık hayatta olmak istememesinin asıl sebeplerinden biri, herkes onsuz daha mutlu olurdu. Ama eğer yaşasaydı bir babam olurdu ve bu inanılmaz bir şey olurdu” demişti.
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Kurt Cobain 1994 yılında evinde ölü bulunduğunda kayıtlara ölüm sebebi 'intihar' olarak geçmişti. Ancak Cobain'in intihar etmediği, ABD istihbaratı tarafından öldürüldüğü de iddialar arasındaydı.