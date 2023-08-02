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        Haberler Sağlık Kızartmalardan kalan atık yağları bu şekilde atmayın! Verdiği zarar sanılandan çok daha fazlası…

        Kızartmalardan kalan atık yağları bu şekilde atmayın! Verdiği zarar sanılandan çok daha fazlası…

        Çoğunlukla kızartmalarda ve fast food gıdalarda kullanılan yağların tekrar tekrar kullanılmasının sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Peki, sağlığımız için kullanılmayan bu yağları ne yapıyoruz? Eğer siz de atık yağları bilinçsizce lavaboya ya da uygun olmayan şekillerde doğaya atıyorsanız bundan hemen vazgeçin! İşte atık yağların çevreye ve canlı yaşamına verdiği zararlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 13:21
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        • 1

          Yemek yaparken mecburen kullandığımız bitkisel yağlar yüksek ısıda zamanla formunu kaybeder ve tekrar tekrar kullanılması asla tavsiye edilmez. Kızartmalardan kalan ve kullanılmayacak hale gelmiş bu bitkisel yağların kontrolsüz bir şekilde atılması ise ciddi bir sorun haline gelmektedir. Bilinçsizce lavaboya dökülen atık yağlardan kaynaklanan çevresel sorunları biliyor musunuz? İşte atık yağların zararları…

        • 2

          1 LİTRE KULLANILMIŞ YEMEKLİK YAĞ, 1 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KİRLETİR

          Kendi sağlığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Ancak bunu yaparken çevreye zarar verdiğiniz oluyor mu? Ne yazık ki, çevre söz konusu olduğunda çoğu kişi bilinçsizce hareket ediyor. Bunun sonucunda çevre etkilendiği gibi insanları da etkiler.

        • 3

          Örneğin 1 litre kullanılmış yemeklik yağın bir milyon litre içme suyunu kirlettiğini biliyor muydunuz? Bu 15 kişinin 1 yılda alması gereken suyu içilmez hale getirmesi anlamına geliyor. Yani atık yağların olduğu gibi doğaya bırakılması, kanalizasyona ve lavaboya dökülmesi çok ciddi zararlara neden olmaktadır.

        • 4

          KULLANILMIŞ BİTKİSEL YAĞLAR GİDERE DÖKÜLDÜĞÜNDE SERTLEŞİR

          Kullanılmış yemeklik yağı gidere döktüğünüzde sertleşir. Böylelikle sertleşen yağ su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikir. Bu da boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmasına sebep olur. Dolayısıyla hijyenik olmayan bakteriler su hatlarına ve topraklara taşar. Ayrıca yağ suyla buluştuğunda suyu kirletir. Suda yaşayan canlıların ölmesine sebep olabilir.

        • 5

          BİTKİLERE VE AĞAÇLARA ZARAR VERİR

          Yaban hayatı ve habitatların sağlığı üzerinde zararlı etkilere sahiptir. Bitkiler ve hayvanlar için zararlı olmasının yanı sıra havadan suya oksijen transferini önler.

        • 6

          Çevreye hoş olmayan bir koku yayar. Soluduğumuz havanın kalitesi azalır. Bitki ve hayvanların üreme hızını engeller. Kullanılmış yağları evsel atıklarla karıştırdığınızda da yangınlara sebep olursunuz.

        • 7

          PEKİ, NE YAPMALISINIZ?

          Türkiye'de yılda 1.500.000 ton bitkisel yağ tüketiliyor. Kızartma işleminde bundan 350.000 ton atık yağ üretiliyor. Peki, yemeklik yağ doğru şekilde nasıl imha edilir?

          Atık yağı kullandıktan sonra soğumasına izin vermelisiniz.

          Ardından hava geçirmez bir kabın içerisine boşaltmalısınız.

          Kabı sıkıca kapattıktan sonra polietilen torba veya kese kâğıdına koymalısınız. Bu şekilde çöpe atabilirsiniz.

        • 8

          ATIK YEMEKLİK YAĞLARI TEMİZ VE AĞZI KAPALI BİR KAPTA BİRİKTİREBİLİRSİNİZ

          Kızartmalık yağları kullandıktan sonra temiz ve hava almayan bir kaba aktararak biriktirebilirsiniz. Bu yağları kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına ya da ilgili belediyenize teslim edebilirsiniz. 2008 yılından bu yana evlerden bitkisel yağ toplanmaya başlanmıştır. Herkes duyarlı olup sevdiklerini ve çevresini bu konuda bilgilendirmelidir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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