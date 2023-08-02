Kızartmalardan kalan atık yağları bu şekilde atmayın! Verdiği zarar sanılandan çok daha fazlası…

1 LİTRE KULLANILMIŞ YEMEKLİK YAĞ, 1 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KİRLETİR

Kendi sağlığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Ancak bunu yaparken çevreye zarar verdiğiniz oluyor mu? Ne yazık ki, çevre söz konusu olduğunda çoğu kişi bilinçsizce hareket ediyor. Bunun sonucunda çevre etkilendiği gibi insanları da etkiler.