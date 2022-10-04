Kız çocuğu 11. kattan düştü

AA

İstanbul'da, binanın 11. katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.çocuk hayatını kaybetti

Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir binanın 11. katındaki dairenin penceresinden bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekten düşen 14 yaşındaki H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, H.B'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

*Fotoğraf: İHA