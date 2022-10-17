Kız arkadaşıyla tartışıyordu! 4 kişi darp etti! Kör oldu!

Samsun'da olay, 3 Eylül'de akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile birlikte sahilde tartışan diş teknisyeni Selahattin Yekta (40), yanına gelen ve tanımadığı 4 kişinin saldırısında darp edildi.
GÖZÜNE DARBE ALDI HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre Yekta yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden uzaklaştı. Gözüne darbe alan Yekta, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürüldü.
SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Özel hastaneden ayrılarak Ankara'ya giden Yekta, burada Hacettepe Hastanesi'nde tedavisine devam etti. Bir süre burada tedavi gören Yekta'nın aldığı darbe sonucu sağ gözü görme yetisini kaybetti.
1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL, 2 FİRAR
Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, kimliğini tespit ettiği Emirhan Uyal (20) ve F.Y.Y.'yi (18) yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Uyal tutuklandı, F.Y.Y. de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ekipler diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
"KENDİ ARAMIZDA MÜNAKAŞAMIZ OLDU"
Yaşananları anlatan Selahattin Yekta, gözünü kaybetmesi sonucu diş teknisyenliği yapamaz hale geldiği için işsiz kaldığını söyledi. Olay sonucu gözünü kaybedince hayatının karardığını belirten Yekta, "Olay tesadüf gibi oldu. Kız arkadaşımla sahilde oturuyordum. Bir şekilde kendi aramızda münakaşamız oldu.
"CİSİM GÖZÜMÜ PARÇALAMIŞ"
Bunu da diğer arkadaşlar herhalde yanlış anladılar. Benim üzerime geldiler, `Ne oluyor falan diye. Ben de, `İşinize bakın´ dedim ve direkt daldılar. Çok fazla bir şey gelişmedi. Sonra kız arkadaşım, `Size ne, biz kendi aramızda tartışıyoruz´ dese de, onlar vurmaya devam ettiler. Sonuç olarak gözümü kaybettim. Bana herhangi bir cisimle vurduklarını görmedim ama doktorlar sert bir cisim gözünü parçalamış, dediler. Ama tam olarak ne olduğu belli değil. Bu benim gözlüğüm de olabilir veya o şahısların ellerinde bir şey de olabilir. Bilemiyorum" dedi.
"KIZ ARKADAŞIM DA YUMRUK YEDİ"
Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Yekta, "Emniyet bu konu üzerinde ciddi bir şekilde duruyor. Birkaç kişiyi almışlar. Ben ilk bana vuran kişiyi gördüm, diğerlerini de kız arkadaşım biliyor. Ben daha önce hiç sabıkası olmayan biriyim, kız arkadaşımı da neden döveyim ki? Ki zaten kız arkadaşım da araya girdi olay sırasında. Kendisi de 1-2 yumruk yedi. Ben diş teknisyeni bir vatandaşım. Bu olay benim hayatımı bitirdi. Ben daha ne diyeyim ki?" diye konuştu.
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