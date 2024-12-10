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        Haberler Gündem Güncel Kız arkadaşını rehin aldı, o anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Kız arkadaşını rehin aldı, o anlar kamerada

        İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi restoranda kız arkadaşını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin operasyonu ve rehin aldığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:01
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        Kız arkadaşını rehin aldı, o anlar kamerada
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        Fatih'te restoranda tartışma yaşadığı kız arkadaşını bıçakla rehin alan ve polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, dün gece, Cankurtaran Mahallesindeki bir restoranda yabancı uyruklu S.B.Ş. ile kız arkadaşı E.G.F. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında S.B.Ş. eline aldığı bıçağı kız arkadaşının boğazına dayayarak, rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından elindeki bıçağı bırakan şüpheli, teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Rehin alınan E.G.Fnin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan şüphelinin kız arkadaşını rehin aldığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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