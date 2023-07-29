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Olay 23 Temmuz saat 22.30 sıralarında Çatalça Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 15 yaşındaki lise öğrencisi U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Kaan Uçar’ı kafede gördü.

TARTIŞMA ÇIKINCA BIÇAKLADI

İddialara göre, U.A., 16 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Uçar’ı dışarı çağırarak kız arkadaşına neden sürekli mesaj attığını sordu. ‘Kız arkadaşa mesaj atma’ konusu iki lise öğrencisi arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmanın ardından U.A. üzerinde taşıdığı bıçakla Kaan Uçar’ı bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan lise öğrencisi ise hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavi gören Kaan Uçar tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturmada katil zanlısı U.A. gözaltına alındı. Olayda kullandığı bıçağı su sayacının içine koyduğunu söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan bıçak bulundu.

Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen lise öğrencisi U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.