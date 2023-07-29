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        Haberler Gündem 3. Sayfa “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti! İki lise öğrencisinin mesaj atma tartışması cinayetle sonuçlandı

        İki lise öğrencisinin mesaj atma tartışması cinayetle sonuçlandı

        İstanbul'da biri 15 diğeri 16 yaşındaki iki lise öğrencisinin arasında çıkan 'Kız arkadaşıma mesaj atma' tartışması cinayetle sonuçlandı. 15 yaşındaki U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği 16 yaşındaki Kaan Uçar'la tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından U.A., Kaan Uçar'ı bıçakladı. Hastanede tedavi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 29.07.2023 - 16:34
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        "Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun" cinayeti!
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        Olay 23 Temmuz saat 22.30 sıralarında Çatalça Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 15 yaşındaki lise öğrencisi U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Kaan Uçar’ı kafede gördü.

        TARTIŞMA ÇIKINCA BIÇAKLADI

        İddialara göre, U.A., 16 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Uçar’ı dışarı çağırarak kız arkadaşına neden sürekli mesaj attığını sordu. ‘Kız arkadaşa mesaj atma’ konusu iki lise öğrencisi arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmanın ardından U.A. üzerinde taşıdığı bıçakla Kaan Uçar’ı bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan lise öğrencisi ise hastaneye kaldırıldı.

        TUTUKLANDI

        Hastanede tedavi gören Kaan Uçar tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturmada katil zanlısı U.A. gözaltına alındı. Olayda kullandığı bıçağı su sayacının içine koyduğunu söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan bıçak bulundu.

        Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen lise öğrencisi U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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