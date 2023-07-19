Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tüketmesi sağlıklı, bol vitamin deposu olan lahana, farklı lezzetleriyle pek çok kişinin sofrasındaki yerini almakta… Hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de diyet yapanların sıklıkla kullandığı sebzeler arasındaki lahananın en bilindik lezzeti ise kapuska yemeği. Kapuska, bazı kişiler tarafından kıymasız olarak tercih edilse de bazı kişilerin kıymalı tercih ettiği bir yemektir. Eğer daha önce kıymalı kapuska denemediyseniz harika bir tarifle karşınızdayız.
Kişilerin kendine özel tarifleriyle zenginleştirdiği kıymalı kapuska yapımında isteğe bağlı olarak pirinç ya da bulgur kullanılabilmekte… Bu leziz yemeğe yakışan bir diğer malzeme ise havuç. Değişik şekillerde yapabileceğiniz, kendi damak tadınıza göre malzeme dahil edebileceğiniz kıymalı kapuska yemeği için yeni bir tarif öğrenmek ister misiniz? O halde kıymalı kapuska tarifinden içinde kullanılan malzemelere ve yapımına kadar tüm bilgiler içeriğimizin devamında…
Kıymalı Kapuska Malzemeleri
Kıymalı Kapuska Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun.