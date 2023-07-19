Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

REKLAM advertisement1

Kişilerin kendine özel tarifleriyle zenginleştirdiği kıymalı kapuska yapımında isteğe bağlı olarak pirinç ya da bulgur kullanılabilmekte… Bu leziz yemeğe yakışan bir diğer malzeme ise havuç. Değişik şekillerde yapabileceğiniz, kendi damak tadınıza göre malzeme dahil edebileceğiniz kıymalı kapuska yemeği için yeni bir tarif öğrenmek ister misiniz? O halde kıymalı kapuska tarifinden içinde kullanılan malzemelere ve yapımına kadar tüm bilgiler içeriğimizin devamında…

Kaç kişilik: 6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Kalori: Bir porsiyon için 195 kcal

REKLAM

Kıymalı Kapuska Malzemeleri

Orta boy için yarım lahana ya da küçük boy tam lahana

250 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3 su bardağı sıcak su

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber, tuz, karabiber

Kıymalı Kapuska Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Lahanaları yapraklarından ayırın ve tuzlu bir suda 10 dakika kadar bekletin. Ardından lahana yapraklarını ılık suda yıkayın. İnce ince olacak şekilde lahanaları doğrayın. Lahanaların ince doğranması, pişme süresini de azaltacak ve yemeğinizin yumuşacık olmasını sağlayacaktır.

İdeal büyüklükte bir tencereye zeytinyağı koyun. Yağ biraz ısındıktan sonra soğanı ekleyin ve kavurma işlemine başlayın. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam edin.

Önceden doğradığınız havucu tencereye ilave edin. Biraz daha kavurun ve ardından domates ve biber salçasını ekleyin. Karıştırma işlemine devam edin.

Malzemeler iyice kavrulduktan sonra kıymayı ekleyin.

Kıyma tamamen kavrulana kadar yaklaşık 10 dakika karıştırın.

Kıymalı kapuska tarifinin en önemli malzemelerinden biri olan lahanaları, kıyma piştikten sonra tencereye alın.

Lahanalar suyunu çekene kadar tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin.

Lahanalar suyunu çektikten sonra bulgur ya da pirinç ekleyerek, üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edin.

Ara sıra karıştırarak lahanaların pişmesini bekleyin. Bu süreçte tencerenin altını kısık ateşte bırakın.

Lahanalar tamamen piştikten sonra ocağı kapatın. Yemeğiniz servise hazır.

Afiyet olsun.

ÖNERİLEN VİDEO