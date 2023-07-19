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        Haberler Yemek Yapma Krem Şantili İrmik Tatlısı Tarifi: Krem Şantili İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Krem şantili irmik tatlısı tarifi: Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Şerbetli tatlılar, çoğu kişi için vazgeçilmez lezzetlerdir. Günün büyük bir bölümünde tatlı ihtiyacını gidermek isteyenler için sık sık yapılan tatlılar arasında ise krem Şantili irmik tatlısı bulunuyor. Krem Şantili irmik tatlısı, kolay ve hızlı bir şekilde yapılarak zamandan tasarruf edilmesini de kolaylaştırıyor.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:44
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        Krem şantili irmik tatlısı tarifi
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        Üstelik hem günlük tüketilen hem de özel günlerde tercih edilen bir tatlı çeşididir. Krem şantili irmik tatlısı tarifini merak edenler buraya! Bu leziz mi leziz tatlının tarifini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz. Krem şantili irmik tatlısı malzemeleri neler? Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte tüm cevaplar…

        • Kaç kişilik: 10 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 30 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 240 kalori

        Krem Şantili İrmik Tatlısı Malzemeleri

        • 6 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 2 su bardağı sıvı yağ
        • 1 paket kabartma tozu
        • 2 paket vanilya
        • 1 buçuk su bardağı un
        • 1 buçuk su bardağı irmik
        • 1 su bardağı ceviz içi
        • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
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        Krem şanti için;

        • 1 paket krem şanti
        • 1 su bardağı süt

        Şerbeti için;

        • 6 su bardağı su
        • 5 su bardağı şeker
        • Birkaç damla limon suyu

        Krem Şantili İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle krem şantili irmik tatlısının şerbetini hazırlayın çünkü tatlı yapımı bittikten sonra soğuk şerbet kullanılacak. Bunun için yapmanız gereken ilk şey şerbet için ayırdığını su ve şekeri bir tencereye alarak kaynatmak olacak. Şerbet hafif bir kıvam aldıktan sonra birkaç damla limon sıkın ve altını kapatarak soğumaya bırakın.
        • Bir sonraki işlem ise krem şantiyi hazırlayın. 1 paket krem şantiyi 1 su bardağı süt ile çırpın. Kıvam alana kadar çırpma işlemine devam edin. Sonrasında üstü kapalı bir şekilde, tatlının üzerinde kullanılmak üzere dolaba kaldırın. Böylece krem şanti hem kıvamını koruyacak hem de tazeliğini…
        • Gelelim tatlının kek kısmına. Derin bir kaba yumurta ve şekeri koyun. Beyazlaşana kadar çırpın. Ardından unu azar azar ilave edin ve çırpma işlemine devam edin. Undan sonra; irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip tekrar çırpın.
        • Krem şantili irmik tatlısı tarifinin bu aşamasında fırın tepsisine elde ettiğiniz kek hamurunu dökün. Her tarafa aynı oranda gelecek şekilde hamuru tepsiye yayın.
        • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi yerleştirin ve kekin üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
        • Kek piştikten sonra fırından alın ve ilk soğuğunun çıkmasını bekleyin.
        • Bir kürdan yardımı ile kekin üzerinde delikler açın.
        • Soğuyan şerbeti kekin üzerinde gezdirin ve şerbetin çekmesini bekleyin.
        • Kek, şerbetini çektikten sonra önceden hazırladığınız krem şantiyi dolaptan çıkarın ve kekin üzerine bir spatula yardımı ile yayın.
        • Tatlıyı dilimlere ayırın.

        Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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