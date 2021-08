İki misyonlu festival 0:00 / 0:00

Bu yıl ilki düzenlenen 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali', iki misyon edindi. Birincisi; çevre bilincinin yaygınlaşması, ikincisi; Türkiye ile Yunanistan'ın sinema sanatı arasında kültürlerarası diyaloğa hizmet etmek. Bu iki misyonla gerçekleştirilen festival çeşitli etkinliklere sahne oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali', Çeşme'de farkındalık oluşturdu.

Sanat yönetmenliğini Gizem Erman Soysaldı ile yönetmen Yusuf Saygı'nın üstlendiği 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali'nin en belirgin özelliklerinden biri, son derece çevreci olması. Festival, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Diğeri ise Türkiye ile Yunanistan'ın sinema sanatı arasında kültürlerarası diyaloğa hizmet etmeyi ve her yıl Türkiye ile Yunanistan'da uzun metraj, kısa ve belgesel filmlere geniş bir platform sağlamayı amaçlaması.

Bu yıl ilk düzenlenen 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali'ni organize edenler ve festivale katılanlar, çevre bilinci çerçevesinde kıyı temizliği yaptı. Çeşme'nin simgelerinden Delikli Koy ile Ilıca Plajı kıyı temizliği etkinliğinde temizlenen konumlar arasında yer aldı. Kıyı temizliğinin yanı sıra su altı çekimleri de yapıldı.

Festival boyunca katılımcılar ve organizasyonda görev yapanlar Çeşme kıyılarında temizlik yaptı.

19 - 24 Ağustos arasında düzenlenen 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali' boyunca yapılan Yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler ve master class'ların gerçekleştirildiği festivalde Türk ve Yunan yapımı 6 film, Alaçatı Amfi Tiyatro'da gösterildi. O filmler şunlar;

* Ghosts

* Körfez

* Bilmeme

* Unutma Beni İstanbul

* Journey Through Smyrna

* Apples

'Ghosts'un gösterimi sonrasında filmin yönetmeni Azra Deniz Okyay ile başrol oyuncusu Emrah Özdemir, izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

Alaçatı Amfi Tiyatro'da gerçekleşen törende konuşan festivalin sanat yönetmeni Gizem Erman Soysaldı, festival ekibi olarak bir hayali gerçekleştirmekten duydukları mutluluğa işaret ederek, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ekolojik film festivaline imza attıklarını söyledi. Soysaldı, etkinliğe katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken, "Festival boyunca, iki ülke sinemasından çok çarpıcı örnekler izleyeceğiz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran ise çevre sorunlarına dikkati çekerek, "Bugün burada, sanatın iyileştirici gücüne sığınarak, umutlarımız adına küçücük bir adım attık. Daha birçok adım atacağız. Büyüyecek, yeşerecek, bir araya gelecek ve yarınlara sürdürülebilir bir dünya bırakacağız" ifadelerini kullandı.

'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali'nin açılış gecesinde gösterilen 'Hayaletler' filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay, yaptığı konuşmada filmin 17 günde 33 mekanda çekildiğini belirterek, "Hakikaten ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Her filmin kendi çıkış noktaları olduğunu dile getiren Okyay, "Birkaç fotoğraf alıp, neyin içinde yaşadığımızı görmek istedim ve halı dokuması gibi, her ilmeğin, her rengin ve her tekniğin birlikte harmanlandığı bir şey yaratmaya çalıştım" diye konuştu.

Gizem Erman Soysaldı'nın oyunculuk workshop'u büyük ilgi gördü.

Ferdi Akarsu'nun sürdürülebilirlik üzerine söyleşisi, Gizem Erman Soysaldı oyunculuk workshop'u, Hüseyin Karabey yönetmenlik master class'ı ve Gülen Gözkara ile Yusuf Saygı'nın atiklarla çocuklar için stop motion atölyesi 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali'ne zenginlik katan etkinlikler arasında yer aldı.