Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 10 gündür haber alınamıyor. Adana’dan Antalya’ya gelen baba İsmet Yıldız, gözyaşları içerisinde sokak sokak oğlunu arıyor.

Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyükleri 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yerleşip, üniversite eğitimine başladı.

19 MAYIS'TAN BERİ HABER YOK

En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp oğlunu aramaya başladı. Aynı zamanda genç adamın okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek ona ulaşmaya çalışıyor.

KALDIĞI EVDEKİ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Oğlunun kaldığı evdeki kıyafetlerini giyerek sokak sokak gezen baba Yıldız, çevredeki vatandaşlara da onun resmini gösterip izine rastlamaya çalışıyor. Son olarak bir restoranda güvenlik kameralarına yansıyan Eyyüphan Yıldız’ın, hesap ödedikten sonra bir müddet sandalyede oturduğu görülüyor.

'ÖLDÜM BEN OĞLUM, ANNEN DE MAHVOLDU'

Son derece üzgün olduğunu belirten baba İhsan Yıldız, 10 gündür oğlunu aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını dile getirdi. En son 18 Mayıs Cumartesi günü telefonla görüştüklerini aktaran Yıldız, "Gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Ben oğlumu bulmak istiyorum. Bana yardımcı olun. En son cumartesi günü (18 Mayıs) telefonda görüştüm. Bir daha haber alamadım. Evine geldim evde yok, okuluna gittim bilen yok. Gören kişi olursa lütfen beni arasın. En son ayın 19’unda kamerada gördüm. Herkes tanıyor. Oğlum beni eğer duyuyorsan bir şekilde ulaş bana. Öldüm ben oğlum, annen de mahvoldu. Oğlunun kıyafetlerini giydim, belki görür diye. İç İşleri Bakanlığı'na kadar ricam, lütfen oğlumu bulun. Benim oğlum kötü birisi değil, sigara bile içmez. Hiçbir kötü alışkanlığı yok, zehir gibi bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

ORMANLIK ALANDAN KARDEŞE FOTOĞRAF

Eyyüphan’ın en son küçük kardeşine ormanlık alandan fotoğraf attığını da sözlerine ekleyen baba Yıldız, "Küçük kardeşine resim atmış. Neredesin diye sorunca o da 'ormanlık bir yerde geziyorum' demiş. Telefonuna da ulaşamıyoruz. Öldüm, bittim, tükendim ben" diyerek, gözyaşı döktü.