Kıvırcık saçlara profesyonel bakım: Daha belirgin bukleler için saç rutininizi yeniden tasarlayın!

DOĞRU ÜRÜNLERLE STİL TAMAMLAMA

Son dokunuşları yapmak için şekillendirici jöle veya spreylere yönelebilirsiniz. Ancak kullanılan ürünlerin hafif yapılı ve alkol içermeyen türden olması, saçlarınızı sertleştirmeden buklelerinizi öne çıkarmanıza yardımcı olur. Saç yağı gibi son adım ürünleriyle buklelerinizi hem besleyebilir hem de parlatabilirsiniz.