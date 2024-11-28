Kivinin faydaları nelerdir? Kivi neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?
Kivi; oval şekli, tüylü kahverengi kabuğu ve parlak yeşil iç kısmıyla dikkat çeken tropikal bir meyvedir. Vitamin ve mineral açısından zengindir. C vitamini, potasyum, lif ve antioksidanlar bakımından iyi bir kaynaktır. Yüksek besin değeri ve lezzetli tadıyla hem tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılabilen çok yönlü bir meyvedir. Peki, kivi yemek neye iyi gelir? Kivi kilo aldırır mı?
KİVİNİN FAYDALARI
Kivi hem lezzetli hem de besleyici bir meyve olup sağlığa birçok fayda sağlar. Kökeni, Çin'e dayansa da günümüzde dünya çapında yaygın olarak yetiştirilir. Hem sağlığa olan faydaları hem de düşük kalori içeriği ile diyet listelerinin vazgeçilmezi olan kivi, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda olumlu etkiler gösterir. İşte kivinin faydaları:
KİVİNİN ZARARLARI
Kivi, sağlıklı ve besleyici bir meyve olarak bilinse de, aşırı tüketimi veya bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. İşte kivinin zararları:
KİVİ KİLO ALDIRIR MI?
Kivi, düşük kalorili ve besleyici bir meyve olup kilo aldırmaz. 100 gram kivide yalnızca yaklaşık 50-60 kalori bulunur. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyerek tokluk hissi sağlar, bu da aşırı yemenin önüne geçebilir. Kivinin doğal şekerleri kan şekeri seviyelerini hızlı bir şekilde yükseltmez, metabolizmayı da yavaşlatmaz.
Çok miktarda tüketildiğinde fazla kalori alımına yol açabilir. Dolayısıyla, dengeli bir şekilde tüketildiğinde kilo aldırmaz, aksine sağlıklı bir diyetin parçası olarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Bu durumda hamilelikte kivi yemek faydalı mı? Yazımızın devamında.
HAMİLELİKTE KİVİ YEMEK FAYDALI MI?
Hamilelikte kivi yemek faydalıdır. Çünkü bu meyve, hamilelik sürecinde vücuda gerekli olan birçok besin öğesini içerir. Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Folik asit açısından zengin olması, bebeğin sinir sistemi gelişimini destekler ve doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabilir. Kivinin lif içeriği sindirimi düzenler, kabızlık gibi yaygın hamilelik sorunlarına iyi gelir. Potasyum içeriği ise hamilelik sırasında sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kivinin aşırı tüketimi bazı hamile kadınlarda mide asidini artırabilir, bu nedenle ölçülü tüketilmesi önemlidir.