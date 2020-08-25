İlayda adında bir kızı olan Ural, şunları söyledi:

Arkadaşlar bir de benden duyun istedim. Bu haber topyekûn hayal ürünü maalesef. Keşke kaynak belirtseniz, o kaynak ile irtibata geçsek. Az önce uyandım bu haberle, şaşırdım. Niye manşet olduk biz durduk yere? Bende bildiğim kadarıyla henüz panik atak yok.