Başak Dizer, bir süre sonra tekstilde tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etmiştir. Birçok ünlü isimle uzun yıllar boyunca çalışan Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile olan birlikteliğiyle adını duyurmuştur.Günümüzde Kıvanç Tatlıtuğ ile yaklaşık 2 yıldır evlidir ve evlilikleri Paris'teki Türk Konsolosluğu'nda gerçekleşmiştir.