KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?



Ekranların gözde oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey ve Best Model of the World gibi yarışmalarla adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerine Gümüş adlı diziyle başlamıştır. Performansıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, Mehmet karakteriyle adından söz ettirmiştir.