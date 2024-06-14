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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, tatilin tadını çıkarıyor - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, tatilin tadını çıkarıyor

        Kıvanç Tatlıtuğ, jetsurf ne kadar hünerli olduğunu Bodrum'da gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:59
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'da tatilde olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Yalıkavak'ta jetsurf yaparken görüntülendi.

        Kıvanç Tatlıtuğ, Jetsurf ne kadar hünerli olduğunu Bodrum'da gözler önüne serdi.

        Denizde keyifli anlar yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un o anları, objektiflere yansıdı.

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