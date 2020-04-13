"HASTALARA ALLAH'TAN ŞİFA DİLİYORUM"

Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta koronavirüs ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim. İlginize teşekkür ederim.