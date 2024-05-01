Kıvanç Tatlıtuğ: "Bizi de büyütüyor

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Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde ailesiyle gittiği tatilde, oğlu Kurt Efe ile kumda dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı bir etkinlikte, oğlu Kurt Efe ile kumda dans ederken neler hissettiğine yönelik soruya şöyle cevap verdi; "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah; tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun.”