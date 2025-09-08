Habertürk
        Kitap fuarları edebiyat rüzgarı estirecek

        Kitap fuarları edebiyat rüzgarı estirecek

        Tüyap Fuarcılık Grubu, 2025 yılının ikinci yarısında da edebiyat ve kültür dünyasını Türkiye'nin dört bir yanında bir araya getirmeye hazırlanıyor. Eylül ayında Samsun'da başlayacak olan Tüyap Kitap Fuarları maratonu, Ekim'de Diyarbakır ve Aralık'ta İstanbul ile devam ederek yüz binlerce kitapseveri, yüzlerce yayınevi ve yazarla buluşturacak

        Giriş: 08.09.2025 - 11:33 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:33
        Tüyap Fuarcılık Grubu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlediği ve her biri kendi bölgesinin en önemli kültürel etkinliği haline gelen Tüyap Kitap Fuarları, ikinci yarı fuar takvimini açıkladı. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin kültürel yaşamına büyük katkı sunacak olan fuarlar, yayınevlerine okurlarıyla doğrudan buluşma, kitapseverlere ise on binlerce esere ulaşma ve sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı sağlayacak.

        Karadeniz'in en büyük kitap buluşması 10. kez kapılarını açıyor

        Bölgenin en kapsamlı kültür etkinliği olan Karadeniz Kitap Fuarı, 27 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan fuar, Karadeniz’in çeşitli kentlerinden gelecek on binlerce okuru 250’ye yakın yayınevi ve yüzlerce yazarla buluşturacak. Fuar, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, atölye ve imza günlerinden oluşan zengin bir etkinlik programıyla bölgenin kültürel nabzını tutacak.

        Diyarbakır'da kültür ve edebiyat şöleni

        Güneydoğu Anadolu'nun kültür ve sanat hayatının kalbinin atacağı Diyarbakır Kitap Fuarı, 18 - 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlere ev sahipliği yapacak. Şehrin modern kimliğinin ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan fuar, sektörün önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını bölge okurlarıyla bir araya getirecek. Fuar, ziyaretçilerine yeni eserler keşfetme ve yazarlarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

        Türkiye'nin en köklü edebiyat buluşması: İstanbul Kitap Fuarı

        Türkiye'nin en büyük ve en prestijli kitap fuarı olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 42. kez 13 - 21 Aralık 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Bu yılki fuarın Onur Yazarı Murathan Mungan ve teması ise “Edebiyatın Her Hali”. Her yıl yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan ve Avrupa’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan etkinlik, yerli ve yabancı yüzlerce yayınevini, sivil toplum kuruluşunu ve yazarı okurlarla buluşturacak. Fuar, sadece bir kitap alışverişi platformu olmanın ötesinde, düzenlenecek söyleşiler, paneller ve imza günleriyle benzersiz bir edebi şölen vadediyor.

