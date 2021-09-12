AA

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 61 milyar 870 milyon 156 bin lira, 2023 için 63 milyar 875 milyon 612 bin lira, 2024 için de 63 milyar 846 milyon 624 bin lira oldu.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 36'sı TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2022 için 22 milyar 135 milyon 114 bin lira, 2023 için 22 milyar 706 milyon 843 bin lira, 2024 yılı için de 21 milyar 591 milyon 818 bin lira bütçe öngörüldü.

TPAO'yu gelecek yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında, 14 milyar 623 milyon lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 8 milyar 500 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 7 milyon 54 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'ye (TEMSAN) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2022 için 9 milyon 500 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2023 için 10 milyon 724 bin lira olurken 2024'te de 12 milyon 105 bin liraya çıkartıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2022 için 76 milyon 800 bin lira, 2023 yılı için 54 milyon 423 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2024 yılı için bu rakam 47 milyon 935 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 76 milyon 808 bin lira olan teklif tavanı, 2023 için 79 milyon 473 bin lira, 2024 için 87 milyon 576 bin lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 404 milyon 553 bin liralık ödenek teklif tavanı da 2023 için 439 milyon 640 bin lira, 2024 için de 246 milyon 167 bin lira oldu.

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünün ise gelecek yıl için 145 milyon 303 bin lira olan ödenek teklif tavanı, 2023'te 164 milyon 18 bin lira, 2024'te 185 milyon 144 bin lira olarak kayıtlara geçti.

KİT'lerin 2022-2024 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI 2022 2023 2024 BOTAŞ 8.500.000 8.800.000 7.000.000 ÇAY İŞLETMELERİ 9.500 10.724 12.105 DEVLET MALZEME OFİSİ 39.286 38.694 42.638 DHMİ 1.000.000 896.976 948.868 ELEKTRİK ÜRETİM AŞ 2.840.000 3.027.000 3.229.405 ET VE SÜT KURUMU 76.808 79.473 87.576 ETİ MADEN 1.122.119 802.649 813.724 KIYI EMNİYETİ 74.975 80.834 92.152 T.TAŞKÖMÜRÜ 160.000 173.202 190.861 TARIM İŞLETMELERİ 404.553 439.640 246.167 TCDD 14.623.000 15.760.494 16.672.279 TCDD TAŞIMACILIK AŞ 1.524.142 1.642.702 1.737.736 TEDAŞ 109.289 123.367 139.258 TEİAŞ 8.500.000 9.300.000 10.200.000 TEMSAN 7.054 11.370 9.400 TKİ 105.613 114.197 124.575 TOPRAK MAH. OFİSİ 76.800 54.423 47.935 TPAO 22.135.114 22.706.843 21.591.818 TÜRESAŞ 416.600 449.006 474.983 ŞEKER FABRİKALARI AŞ 145.303 164.018 185.144 TOPLAM 63.870.156 63.875.612 63.846.624