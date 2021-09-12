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KİT'lerde en yüksek ödenek 22,1 milyar lirayla TPAO'ya verildi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2022 için 22 milyar 135 milyon 114 bin lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi. TPAO'yu, 14,6 milyar lirayla TCDD, 8,5 milyar lirayla BOTAŞ takip etti. KİT'ler arasında en düşük ödenek ise 7 milyon lirayla TEMSAN'a ayrıldı

12.09.2021 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
KİT'lerde en yüksek ödenek 22,1 milyar lirayla TPAO'ya verildi
AA

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 61 milyar 870 milyon 156 bin lira, 2023 için 63 milyar 875 milyon 612 bin lira, 2024 için de 63 milyar 846 milyon 624 bin lira oldu.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 36'sı TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2022 için 22 milyar 135 milyon 114 bin lira, 2023 için 22 milyar 706 milyon 843 bin lira, 2024 yılı için de 21 milyar 591 milyon 818 bin lira bütçe öngörüldü.

TPAO'yu gelecek yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında, 14 milyar 623 milyon lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 8 milyar 500 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 7 milyon 54 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'ye (TEMSAN) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2022 için 9 milyon 500 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2023 için 10 milyon 724 bin lira olurken 2024'te de 12 milyon 105 bin liraya çıkartıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2022 için 76 milyon 800 bin lira, 2023 yılı için 54 milyon 423 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2024 yılı için bu rakam 47 milyon 935 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 76 milyon 808 bin lira olan teklif tavanı, 2023 için 79 milyon 473 bin lira, 2024 için 87 milyon 576 bin lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 404 milyon 553 bin liralık ödenek teklif tavanı da 2023 için 439 milyon 640 bin lira, 2024 için de 246 milyon 167 bin lira oldu.

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünün ise gelecek yıl için 145 milyon 303 bin lira olan ödenek teklif tavanı, 2023'te 164 milyon 18 bin lira, 2024'te 185 milyon 144 bin lira olarak kayıtlara geçti.

KİT'lerin 2022-2024 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2022

2023

2024

BOTAŞ

8.500.000

8.800.000

7.000.000

ÇAY İŞLETMELERİ

9.500

10.724

12.105

DEVLET MALZEME OFİSİ

39.286

38.694

42.638

DHMİ

1.000.000

896.976

948.868

ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

2.840.000

3.027.000

3.229.405

ET VE SÜT KURUMU

76.808

79.473

87.576

ETİ MADEN

1.122.119

802.649

813.724

KIYI EMNİYETİ

74.975

80.834

92.152
T.TAŞKÖMÜRÜ

160.000

173.202

190.861
TARIM İŞLETMELERİ

404.553

439.640

246.167

TCDD

14.623.000

15.760.494

16.672.279

TCDD TAŞIMACILIK AŞ

1.524.142

1.642.702

1.737.736

TEDAŞ

109.289

123.367

139.258

TEİAŞ

8.500.000

9.300.000

10.200.000
TEMSAN

7.054

11.370

9.400

TKİ

105.613

114.197

124.575

TOPRAK MAH. OFİSİ

76.800

54.423

47.935

TPAO

22.135.114

22.706.843

21.591.818

TÜRESAŞ

416.600

449.006

474.983

ŞEKER FABRİKALARI AŞ

145.303

164.018

185.144

TOPLAM

63.870.156

63.875.612

63.846.624

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