"FİZİKSEL OLARAK BEZDİRİCİ"



Konuyla ilgili, "Çocuk sahibi olmak, insanı fiziksel olarak en bezdirici şeylerden biri..." diyen Kit Harington, tek başına çocuk yetiştirenlere şöyle seslendi:



Bunu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bu benim dizide yaptığım her şeyden daha yorucu.



Harington, daha sonra tüm bunlara rağmen baba olmanın her şeye değdiğini de sözlerine ekledi.