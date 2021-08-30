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Kit Harington: Babalık 'Game of Thrones'tan daha yorucu! - Magazin haberleri

Kit Harington: Babalık 'Game of Thrones'tan daha yorucu!

'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin yıldızı Kit Harington, 2018 yılında sette tanıştığı oyuncu Rose Leslie ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz şubat ayında eşi ile ilk çocuklarını kucaklarına alan Harington, baba olmanın rol aldığı 'Game of Thrones' dizisindeki tüm sahnelerden daha zor olduğunu itiraf etti

30.08.2021 - 12:02 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı 'Jon Snow' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran İngiliz oyuncu Kit Harington, ebeveynliğin zorluklarından bahsetti.

  • The Weekend Australian dergisine samimi açıklamalarda bulunan Harington, baba olma duygusunu anlattı.

  • Meslektaşı Rose Leslie ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 7 aylık bebekleri bulunan İngiliz oyuncu, babalığın rol aldığı 'Game of Thrones' dizisindeki tüm sahnelerden daha zor olduğunu itiraf etti.

  • "FİZİKSEL OLARAK BEZDİRİCİ"

    Konuyla ilgili, "Çocuk sahibi olmak, insanı fiziksel olarak en bezdirici şeylerden biri..." diyen Kit Harington, tek başına çocuk yetiştirenlere şöyle seslendi:

    Bunu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bu benim dizide yaptığım her şeyden daha yorucu.

    Harington, daha sonra tüm bunlara rağmen baba olmanın her şeye değdiğini de sözlerine ekledi.

  • SETTE AŞIK OLDULAR

    Öte yandan Harington, kendisi gibi oyuncu olan Rose Leslie ile 'Game of Thrones' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 2018 yılında evlenmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz şubat ayında oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

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