MEKSİKA

Meksika, Kuzey Amerika'da yer alan bir ülke ve kış aylarında ortalama sıcaklık 24°C -29°C arasındadır. Özellikle Cancun ve Riviera Maya gibi bölgelerde tropikal iklim yoğun olarak görülür. Meksika; plajları, tarihi kalıntıları ve zengin kültürel mirası ile tanınır. Tatil sırasında Cancun ve Riviera Maya'nın lüks tatil köylerinde konaklama imkanlarından yararlanılabilir. Ayrıca kışın gidilecek sıcak ülkelerden biri olan Meksika'nın canlı festivallerine katılabilir ve pazarları gezebilirsiniz.