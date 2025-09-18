Kısıklı nerede? Kısıklı hangi şehirde, ilde, bölgede?

Tarih boyunca İstanbullular için bir sayfiye ve dinlenme yeri olan bu köklü semt, 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü siyasi figürünün ikametgahı haline gelerek kaderinin değiştiğine tanıklık etmiştir. Bu durum, Kısıklı'yı sadece harita üzerinde bir mahalle olmaktan çıkarmış, onu medyanın, siyasetin ve hatta 15 Temmuz gibi ulusal kriz anlarının odaklandığı sembolik bir mekana dönüştürmüştür. Bu özellik, Kısıklı'nın günümüzdeki kimliğini anlamak için en önemli anahtardır.

KISIKLI NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Üsküdar ilçesinin en merkezi ve en prestijli konumlarından birinde yer alan Kısıklı, Boğaziçi'ne ve Tarihi Yarımada'ya hakim bir noktadadır. Coğrafi olarak, İstanbul'un yedi tepesinden en yükseği ve en ünlüsü olan Büyük Çamlıca Tepesi'nin batı yamaçlarına kurulmuştur. Bu konumu, ona hem şehir merkezine yakın olma hem de tepenin sunduğu yeşil doku ve temiz havadan faydalanma imkanı tanır.

Kısıklı konumu nedir sorusunun en önemli yanıtlarından biri, onun ana ulaşım arterlerinin kesişim noktasında bulunmasıdır. Semt, Anadolu Yakası'nın en önemli otoyollarından olan D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan Altunizade kavşağına oldukça yakın bir mesafededir. Bu durum, Kısıklı'yı hem Avrupa Yakası'na hem de Anadolu Yakası'nın diğer merkezi ilçelerine (Kadıköy, Ümraniye vb.) kolayca bağlar. Semtin ana caddesi olan Kısıklı Caddesi, Altunizade'den başlayarak Çamlıca'ya doğru yükselir ve bölgenin en hareketli damarlarından birini oluşturur.

KISIKLI HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Kısıklı, Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul iline ve bu ilin en tarihi ve en önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar'a bağlı bir mahalledir. Dolayısıyla Kısıklı hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde İstanbul'dur. Üsküdar ilçesi, Boğaziçi'nin en güzel yalılarına, tarihi camilere ve Kız Kulesi gibi sembolik yapılara ev sahipliği yapan, İstanbul'un en köklü ve en muhafazakar merkezlerinden biridir. Kısıklı da bu büyük ilçenin bir parçasıdır. Kısıklı, Üsküdar ilçesi içinde; batısında Altunizade, doğusunda Ferah, güneyinde ise Burhaniye gibi mahallelerle komşudur. Coğrafi bölge olarak Marmara Bölgesi'nde yer alır. Kısıklı, Üsküdar Belediyesi'nin ve dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Tarihsel olarak Çamlıca'nın bir parçası olarak görülen Kısıklı, bugün kendi adıyla anılan, sınırları net bir şekilde belirlenmiş, önemli bir mahalle statüsündedir. KISIKLI'NIN TARİHİ Bugünkü siyasi kimliğinin ve modern konutlarının ardında, Kısıklı'nın tarihi, Osmanlı döneminde padişahların ve İstanbulluların nefes almak için geldiği bir mesire ve sayfiye yeri olarak başlar. O dönemde Kısıklı, Büyük ve Küçük Çamlıca tepelerinin eteklerinde, yemyeşil doğası, temiz havası ve su kaynaklarıyla bilinen bir sayfiye yeriydi. Padişahlar ve saray erkanı için av ve dinlenme alanı olarak kullanılan bölge, zamanla zengin ailelerin köşkler ve konaklar inşa ettiği bir yer haline gelmiştir. Semtin adının, bir zamanlar padişahların avlanması için "kısıtlanmış" veya "yasaklanmış" bir bölge olmasından geldiği rivayet edilir.

Cumhuriyet döneminde de bu yeşil ve seçkin yerleşim yeri kimliğini koruyan Kısıklı, 20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'un hızla büyümesiyle birlikte daha yoğun bir yerleşim dokusuna kavuşmaya başlamıştır. Eski köşklerin ve bahçelerin yerini yavaş yavaş modern apartmanlar ve siteler alsa da, semt uzun yıllar boyunca Çamlıca'nın yeşil ve sakin bir parçası olarak kalmıştır. Semtin kaderini ve tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağlayan asıl değişim ise 21. yüzyılda yaşanmıştır.