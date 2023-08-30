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        Haberler Dünya Kishida, eleştirilere Fukushima’dan gelen deniz ürünlerini yiyerek karşılık verdi

        Kishida, eleştirilere Fukushima'dan gelen deniz ürünlerini yiyerek karşılık verdi

        Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukushima nükleer kazası sonrasında okyanusa bırakılmaya başlanan atık su eleştirilerine bölgeden gelen deniz ürünlerini yiyerek karşılık verdi. Çin, Fukushima bölgesinden elde edilen deniz ürünleri ticaretini insan sağlığına zararlı olacağı gerekçesiyle yasaklayacağını açıklamıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:13
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        • 1

          Fukushima nükleer santralinin depolanan suyunun temizlenerek okyanusa boşaltılmaya başlanmasıyla gündeme gelen çevre kirliliği eleştirilerine, Çin’in bölgeden deniz ürünleri ihracatına yasak getireceğini açıklaması eklenmişti.

        • 2

          Japonya hükümeti tarafından bugün “Söylentileri durdur” etiketiyle paylaşılan görüntülerde Başbakan Kishida ve üç Bakan, Fukushima bölgesinden geldiği belirtilen deniz ürünlerini yiyerek son günlerde gündem olan eleştirilere karşılık verdi.

        • 3

          Başbakan Kishida, deniz ürünleri yediği yemeğin görüntülerini “Fukushima'dan gelen malzemeler, Japon yemekleri çok lezzetli!” açıklamasıyla tekrar paylaştı.

        • 4

          Başbakanlık, deniz ürünleri tüketimini artırmayı amaçlayan kampanyaya başladıklarını ayrıca belirtti.

        • 5

          Çin, Fukushima bölgesinden elde edilen deniz ürünleri ticaretini insan sağlığına zararlı olacağı gerekçesiyle yasaklayacağını açıklamıştı.

        • 6

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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