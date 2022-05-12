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Kısa ve dualı galeri: Cuma özel galerisi yayında! Hayırlı Cumalar resimli mesajları ve sözleri... Cumanız mübarek olsun

Cuma mesajları dualı galeri: Cuma'ya özel galeri yayında! Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 13 Mayıs 2022 özel galerisi yayında! Bu mübarek ve anlamlı günde sevdiklerini Instagram, Facebook, WhatsApp gibi platformlardan paylaşım yaparak tebrik etmek isteyenler için en güzel, anlamlı ve özel Cuma mesajlarını derledik. İşte, "Cumanız mübarek olsun" dileklerini iletmek isteyenler için dualı ve hadisli Cuma mesajları...

12.05.2022 - 22:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bu özel günde en güzel resimli anlamlı ve kısa Cuma mesajlarını sevdiklerinize yollamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için özel olarak derlediğimiz birbirinden güzel anlamlı ve resimli cuma mesajları haberimizde paylaştık. İşte 13 Mayıs'a özel Cuma mesajları ve sözleri...

  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2022

    Allah'ım ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı Cumalar.

     

  • Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

  • Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

     

  • En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

     

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