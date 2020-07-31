Kısa Çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Sorusu koronavirüs sebebiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği süresiyle ilgili açıklama yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU