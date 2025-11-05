Kış soğuğu ile mücadele: Soğuk havalarda vücut ısısını yükseltmenin yolları neler?

Kış ayları yaklaştıkça soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başladı. Elleriniz buz kesiyor, ayaklarınız ısınmıyor mu? Endişelenmeyin, vücut ısınızı yükseltmenin etkili yolları var. İşte soğuk günlerde sıcacık kalmanın yolları...

HAREKET EDEREK ISININ

Vücut ısısını artırmanın en etkili yolu hareket etmek. Kısa süreli zıplama egzersizleri veya hafif tempolu yürüyüş, kan dolaşımını hızlandırarak sıcaklığı artırıyor. Uzun süreli koşu gibi yoğun egzersizler ise terleme yoluyla vücut ısısında geçici düşüşe neden olabilir. Ayrıca kat kat giyinmek, bere ve eldiven kullanmak da ısı kaybını minimuma indiriyor.

SICAK YİYECEKLERİN GÜCÜ

Sıcak çay, kahve veya çorba içmek yalnızca mideyi değil, tüm vücudu ısıtıyor. Fırında pişmiş sebzeler ve protein açısından zengin gıdalar da sindirim sürecinde ısı üretimini destekliyor. Demir içeriği yüksek yiyecekler (et, baklagiller, yeşil sebzeler) kansızlığı önleyerek üşüme hissini azaltıyor.

ZİHNİN GÜCÜYLE ISINMA

Bilimsel araştırmalara göre, “g-tummo” adı verilen meditasyon yöntemiyle çekirdek vücut ısısı artırılabiliyor. Zihinde sıcak bir ortamı hayal etmek veya vazo nefesi tekniğini uygulamak, vücudun doğal ısınma mekanizmalarını harekete geçirebiliyor.

DİĞER ISINMA TÜYOLARI Sıcak banyo yapmak, hem rahatlatıcı hem de iç ısıyı artırıcı etki sağlıyor. Soğuktan gelince kuru ve temiz kıyafetlere geçmek, ısı kaybını önlemenin en kolay yollarından biri. Ayrıca uygun koşullarda bir başkasıyla yakın durmak, vücut sıcaklığını korumada etkili bir yöntem. NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI? Vücut sıcaklığının 35°C’nin altına düşmesi hipotermi riskini gösterir. Deride sertleşme, morarma, kas ağrısı veya bilinç bulanıklığı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Kaynak: Healthline, Webmd