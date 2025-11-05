Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kış soğuğu ile mücadele: Soğuk havalarda vücut ısısını yükseltmenin yolları neler?

        Kış soğuğu ile mücadele: Soğuk havalarda vücut ısısını yükseltmenin yolları neler?

        Hava sıcaklıkları hızla düşerken birçok kişi elleri, ayakları ve yüzü buz kesmiş halde ısınmanın yollarını arıyor. Soğuk hava sadece cilt yüzeyini değil, uzun süreli maruziyette vücut ısısını da etkileyebiliyor. Neyse ki hem fiziksel hem zihinsel bazı yöntemlerle vücut ısısını doğal yollardan yükseltmek mümkün!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk havada vücut ısısı nasıl yükseltilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kış ayları yaklaştıkça soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başladı. Elleriniz buz kesiyor, ayaklarınız ısınmıyor mu? Endişelenmeyin, vücut ısınızı yükseltmenin etkili yolları var. İşte soğuk günlerde sıcacık kalmanın yolları...

        HAREKET EDEREK ISININ

        Vücut ısısını artırmanın en etkili yolu hareket etmek. Kısa süreli zıplama egzersizleri veya hafif tempolu yürüyüş, kan dolaşımını hızlandırarak sıcaklığı artırıyor. Uzun süreli koşu gibi yoğun egzersizler ise terleme yoluyla vücut ısısında geçici düşüşe neden olabilir. Ayrıca kat kat giyinmek, bere ve eldiven kullanmak da ısı kaybını minimuma indiriyor.

        REKLAM

        SICAK YİYECEKLERİN GÜCÜ

        Sıcak çay, kahve veya çorba içmek yalnızca mideyi değil, tüm vücudu ısıtıyor. Fırında pişmiş sebzeler ve protein açısından zengin gıdalar da sindirim sürecinde ısı üretimini destekliyor. Demir içeriği yüksek yiyecekler (et, baklagiller, yeşil sebzeler) kansızlığı önleyerek üşüme hissini azaltıyor.

        ZİHNİN GÜCÜYLE ISINMA

        Bilimsel araştırmalara göre, “g-tummo” adı verilen meditasyon yöntemiyle çekirdek vücut ısısı artırılabiliyor. Zihinde sıcak bir ortamı hayal etmek veya vazo nefesi tekniğini uygulamak, vücudun doğal ısınma mekanizmalarını harekete geçirebiliyor.

        DİĞER ISINMA TÜYOLARI

        Sıcak banyo yapmak, hem rahatlatıcı hem de iç ısıyı artırıcı etki sağlıyor. Soğuktan gelince kuru ve temiz kıyafetlere geçmek, ısı kaybını önlemenin en kolay yollarından biri. Ayrıca uygun koşullarda bir başkasıyla yakın durmak, vücut sıcaklığını korumada etkili bir yöntem.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

        Vücut sıcaklığının 35°C’nin altına düşmesi hipotermi riskini gösterir. Deride sertleşme, morarma, kas ağrısı veya bilinç bulanıklığı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

        Kaynak: Healthline, Webmd

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Habertürk Anasayfa