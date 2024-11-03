2024-2025 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi tip araçların takması gerekiyor?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Güvenli yolculuğu sağlamak amacıyla yapılan uygulama 4 aylık bir süreci kapsıyor. Peki, 2024-2025 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi tip araçların takması gerekiyor? İşte, detaylar...
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Kasım ayına girmemizle beraber, kış ayına geri sayım da başladı. Milyonlarca araba sahibi, kış mevsiminde sürüş güvenliği sağlamak amacıyla kış lastiği takmaya hazırlanıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır, hangi araçların takması gerekir ve takmama cezası nedir? İşte, detaylar...
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.
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Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
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KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
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Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.
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