Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?

        Yeni düzenlemeyle birlikte kış lastiği uygulama tarihi öne çekildi. Bu uygulama ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise güvenli seyahat açısından kritik önemde olup kasım ayında başlayacak. Araç sürücüleri kış lastiği uygulamasının tam tarihini merak ediyor. Peki Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zorunlu kış lastiği tarihleri değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uygulamanın, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağı ifadesini kullandı. Kış lastiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurala uymayanlara para cezası var. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, uygulamaya uymayanların cezası ne kadar?

        • 2

          ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Yeni düzenlemeyle birlikte şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takması zorunlu hale geldi. Bu değişikliğin amacı; özellikle erken başlayan kar ve don olaylarında sürücü güvenliğini artırmak, kazaların önüne geçmek ve olası trafik tıkanıklıklarını engellemek.

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği takmayan araç sahiplerine 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Denetimler, Ulaştırma ekipleri ve Emniyet birimleri tarafından ülke genelinde yapılacak.

        • 3

          HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

          Zorunluluk, ticari taşıtları kapsıyor.

          Otobüs

          Minibüs

          Kamyon

          Çekici

          Tanker

          Kamyonet ve panelvan gibi hafif ticari araçlar.

          Bu araçlar şehirler arası yollarda kış lastiği olmadan trafiğe çıkamayacak. Özel (hususi) otomobiller için zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığının 7°C’nin altına düştüğü bölgelerde sürücülerin kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye ediliyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa