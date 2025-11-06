Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğu, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte erkene çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınan kararın tamamen hava koşullarına göre belirlendiğini duyurdu. Yapılan yeni düzenlemeyle kış lastiği uygulamasının süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Peki, bu yıl kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayan sürücüler ne kadar ceza ödeyecek? İşte, kış lastiğiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...