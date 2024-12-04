Kış aylarının vitamin deposu çorbası: Şifalı ve besleyici terbiyeli şehriye çorbası tarifi!
Soğuk kış günlerinde sofralarımızın vazgeçilmezi olan çorbalar, hem lezzeti hem de şifasıyla baş tacımız. Terbiyeli şehriye çorbası, pratik yapımı ve zengin tadıyla ailenizin favorisi olmaya aday. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis çorbanın tarifi!
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Hafif ve besleyici bir çorba arayanlar için ideal bir seçenek: Terbiyeli şehriye çorbası! Hem şık sofralarda hem de günlük yemeklerde tercih edebileceğiniz bu tarif, mutfaktaki başarınızı taçlandıracak. İşte detaylar!
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MALZEMELER
1 çay bardağı arpa şehriye
5 su bardağı su veya tavuk suyu
1 adet havuç (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
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TERBİYESİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı yoğurt
1/2 limonun suyu
ÜZERİ İÇİN:
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
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HAZIRLIK
Bir tencerede tereyağını ve sıvı yağı ısıtın. Rendelenmiş havucu ekleyip birkaç dakika kavurun.
Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.
- 5
Arpa şehriyeyi tencereye ekleyin. Üzerine suyu (veya tavuk suyunu) ilave edin. Şehriyeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Bir kasede yumurta sarısını, yoğurdu, unu ve limon suyunu iyice çırpın.
- 6
Çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın (kesilmemesi için bu adım önemlidir).
Hazırladığınız terbiyeyi tencereye yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ekleyin.
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- 7
Kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.
Çorbanın kıvamını kontrol edin. Gerekirse biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuz ve karabiberi ilave edin.
- 8
Küçük bir tavada tereyağını eritip nane ekleyin. Hafifçe kızdırdıktan sonra çorbanın üzerine gezdirin.
Sıcak servis edin, yanında limon dilimleriyle sunabilirsiniz. Afiyet olsun!