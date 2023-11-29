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        Haberler Sağlık Kış aylarında artan burun tıkanıklığına dikkat: Uzmanlardan sprey bağımlılığı ve sağlıklı çözüm önerileri

        Kış aylarında artan burun tıkanıklığına dikkat: Uzmanlardan sprey bağımlılığı ve sağlıklı çözüm önerileri

        Soğuk hava ile birlikte artan soğuk algınlığı burun tıkanıklığına neden oluyor. Burun tıkanıklığından kurtulmanın en etkili yöntemi ise burun açıcı spreyler olarak biliniyor. Ancak uzmanlar bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor; çünkü burun damlalarının içerisinde bulunan nazal karışımlar uzun süreli kullanımda bağımlılık yapabiliyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:01
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        Burun spreylerinde bağımlılık riski!
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        Soğuk hava ile birlikte artan soğuk algınlığı burun tıkanıklığına neden oluyor. Burun tıkanıklığından kurtulmanın en etkili yöntemi burun açıcı spreyler olarak biliniyor. Ancak uzmanlar bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Burun damlalarının içerisinde bulunan nazal karışımlar uzun süreli kullanımda bağımlılık yapabiliyor.

        SPREY BAĞIMLILIĞI CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİREBİLİR

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek Habertürk’e konuşarak burun spreyi bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu.

        Gerek, ilk başta etkili olan bu spreylerin sürekli kullanımının, bağımlılığa ve hatta bazı durumlarda da cerrahi müdahale gereksinimine yol açabileceğini belirtti. Gerek, “Tüm bunlara rağmen tıkanıklık devam ediyor ve burun içindeki yapısal bozukluk da burnu tıkayacak şekilde devam ediyorsa bazı cerrahi müdahaleler ile bunu düzeltmek mümkün olacaktır.” dedi.

        BURNU TEMİZLEMENİN SAĞLIKLI YOLLARI DA VAR

        Gerek, burun tıkanıklığını sağlıklı bir şekilde gidermenin yollarını da paylaştı.

        Gerek, “Ilık bir suyun içerisine bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karbonat karıştırıp, ılık suyu burnunuza çekmek suretiyle burnunuzda hem ıslaklığı hem de mekanik temizliği sağlamak mümkün” diye konuştu.

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