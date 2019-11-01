Türkiye'den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan 2 il açıklandı.

Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir, Türkiye'den 'müzik' alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan ilk şehir oldu. Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Afyonkarahisar da dahil edildi.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliği iş birliği ile Kırşehir Belediyesi tarafından, 4 Nisan'da ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çağrısına, 'müzik' alanında başvuru yapıldı.

Başvuru sürecinin koordinasyonunu üstlenen Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanları, proje hazırlama sırasında ilgili kurumların katılımıyla çalıştay düzenledi.

Çalıştayda, kurumların yetkililerinin fikirleri de alınarak, başvuru formu oluşturuldu.

Proje başvuru formunda, Kırşehir'in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu ile 'Abdallık' ve 'Bozlak' geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları vurgulandı.

30 Ekim'de açıklanan başvuru sonuçlarına göre, Türkiye'den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan 2 ilden 1'i, Kırşehir oldu. Afyonkarahisar Mutfağı konusunda Afyonkarahisar Valiliği, belediye başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" ile ilgili uzun süredir çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Afyonkarahisar 'gastronomi' alanında ağa dahil olurken, Kırşehir ise 'müzik' alanında Türkiye'den ağa kabul edilen ilk şehir oldu.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Mutfağı'nın UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi.

Valilik, belediye başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın birlikte kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu dile getiren Gümüşhan, "Afyonkarahisar Mutfağımız' UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu. Artık, Afyonkarahisar'ımız marka şehir olma yönünde ilerlemektedir. Bu başarıda, başta Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümüşhan, Afyonkarahisar mutfağı ile ilgili çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"ŞEHİRLERİMİZİN MARKALAŞMASI GEREKİYOR"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kentin daha önceden Termal Kentler Birliği'ne de dahil edildiğini, dünyada termal turizm kentleri arasında da önemli bir merkez haline geldiğini hatırlatarak, 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Afyonkarahisar'ın dahil olmasına ilişkin, "Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisar'ımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık" diye konuştu.