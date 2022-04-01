Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Kırşehir'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Kırşehirli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Kırşehir iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KIRŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ