Kırşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine diğer illerden uyuşturucu getirilerek satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde takibe aldıkları O.C'yi Ahi Evran Mahallesi'nde bir parkta yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler, Kervansaray Mahallesi'nde uzun süredir takip ettikleri A.A'nın ikametine operasyon düzenledi. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 378 gram metamfetamin bulundu.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. ve O.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.