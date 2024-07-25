Kırşehir'de traverten olduğu değerlendirilen oluşum bulundu
Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği görevlileri, Kervansaray Dağı yamacında, traverten olduğu değerlendirilen oluşum buldu
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Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşuma rastlandı.
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Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği görevlileri, koruma ve kontrol çalışması sırasında kent merkezi yakınlarındaki Kervansaray Dağı yamacında farklı kaya oluşumu tespit etti.
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İşletme Müdürü Alper Çimen, oluşumun turizm açısından kıymetli olabileceğini değerlendirdiğini söyledi.
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Konuyu Kırşehir Valiliği ile paylaştıklarını aktaran Çimen, "Muhtemelen yukarıdan akan suyla oluşmuş, traverten olarak bilinen bir yapı burası.
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Konunun uzmanlar tarafından araştırılıp, gerçek yapısı da ortaya çıkacaktır. Muhtemelen aşağı doğru iç kısımlarda devam ettiğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
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