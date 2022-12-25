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Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın öldü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Giriş: 25.12.2022 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın öldü
Müstakil evdeki yangında 84 yaşındaki kadın öldü
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AA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İsahocalı köyünde yalnız yaşayan Sebat Özdaş'ın (84) tek katlı evinde soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın evin yanındaki ahıra da sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kaman ve Akpınar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ekiplerin, evin çöken tavanının altından çıkardığı Sebat Özdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin yanındaki ahırda 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanın da öldüğü tespit edildi.

Özdaş'ın cansız bedeni, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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